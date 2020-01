Roma-Milano-Napoli, il sindaco de Magistris: «Con Raggi e Sala incontro proficuo»

Parte dalla Capitale il primo confronto che dà il via all'asse Roma-Milano-Napoli. I tre sindaci, Virginia Raggi, Beppe Sala e Luigi de Magistris, oggi si sono incontrati a Palazzo Senatorio a Roma e nel corso dell'incontro hanno deciso di presentare al governo una serie di richieste per l'accesso diretto ai fondi destinati, in particolare, al trasporto pubblico locale, all'ambiente e all'igiene urbana, alla manutenzione delle scuole e delle case popolari.



Su Twitter Raggi per prima ha pubblicato un post in cui commenta «stiamo portando avanti insieme una battaglia per le nostre città» e sottolinea «meno burocrazia, più servizi». Per il sindaco di Napoli, che sui social network rilancia la fotografia di gruppo pubblicata da Raggi, si è trattato di «un incontro proficuo per portare avanti una battaglia per le nostre città«.». Anche il sindaco di Milano ha rilancia online la foto dell'incontro. Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA