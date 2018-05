Mostra, sottoservizi a rischio: e le casette saranno «mini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Maggio 2018, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 09:24

La suggestione del semplice fascino del castello di Gondar immerso nei Bagni di Fasilides nel mezzo di un villaggio africano tra vere famiglie di abissini portate a vivere sotto il cielo partenopeo, esposte come animali esotici: era ambizioso il progetto della Mostra d’Oltremare, anzi delle Terre Italiane d’Oltremare. Con tanto di padiglioni per celebrare le conquiste dell’impero, la ricerca di essenze arboree e soluzioni tecniche mozzafiato, come la funicolare che collegava Fuorigrotta a Posillipo. Altri tempi, quelli dell’era fascista. Tra passato, presente e soprattutto il futuro delle migliaia di casette delle Universiadi si gioca il destino del parco storico del ’900 esempio unico di coesistenza di un patrimonio verde, artistico, architettonico, archeologico.Il 9 maggio ha celebrato i suoi 78 anni, la Mostra d’Oltremare. Inaugurata in piena guerra, nel 1940, per celebrare la politica coloniale del regime fascista e subito chiusa per i bombardamenti, quasi a segnare un destino. Ricostruita e restaurata dopo un decennio, utilizzata pochissimo fino ad una nuova chiusura con anni di spoliazioni. Il «bombardamento» successivo fu quello dell’insediamento dei terremotati che devastarono tutto, a cominciare dal verde, dopo che per far spazio ai container si sacrificarono le serre di Cocchia. E, dopo un lento e non completato recupero, per molti docenti universitari e intellettuali sono altri container, questa volta con il nome di casette o moduli abitativi, che rischiano di essere un altro «bombardamento» per il vasto complesso espositivo.