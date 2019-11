Napoli si prepara alle celebrazioni del 4 novembre: ecco le immagini più belle

Salire a bordo di un velivolo delle Frecce Tricolori o di un Lince, sperimentare un simulatore di volo, scalare una parete rocciosa, entrare nella pancia di un carro armato, addestrarsi con gli istruttori militari, ammirare da vicino un Predator, provare a pagaiare con i campioni di canoa, sperimentare l'emozione di pilotare virtualmente un elicottero. Si potrà fare questo e molto altro fino al 4 novembre in piazza del Plebiscito che è già stata pacificamente “invasa” da militari e pubblico.



Per la felicità dei bambini curiosissimi di sperimentare tutte queste novità ed opportunità. Quest’anno infatti Napoli è stata scelta per ospitare le celebrazioni per giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Ogni giorno, dalle 9.30 alle 19, è possibile effettuare tutte queste attività e visitare gli stand espositivi delle Forze Armate e della Guardia di Finanza. Sabato 2 novembre, presso la, esibizione di complessi bandistici militari: alle 11.30 protagonista la banda musicale della Guardia di Finanza, alle 15.45 sarà la volta della banda della Marina Militare, alle 18 appuntamento con la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania. Si replica il 3 novembre alle 11 con la fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” ed alle 16.30 con la banda musicale della Aeronautica Militare. Nelsarà possibile visitare nave San Giusto, nave Bergamini e nave Fasan. Il 4 novembre l’appuntamento è per le 11.45, in via Francesco Caracciolo, per lo sfilamento di alcuni reparti di Esercito italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Già in questi giorni sono state effettuate le prove tra la curiosità dei tanti passanti che hanno immortalato con foto e video il passaggio del reparto interforze composto da 5 battaglioni, uno per ogni Forza Armata e per la Guardia di Finanza per un totale di 500 militari. Poi tutti con il naso all’insù per due sorvoli delle Frecce tricolori e per il lancio di un team interforze di paracadutisti con le bandiere delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e con un tricolore di 400 metri quadrati. Sarà inoltre presentato a Napoli il calendario 2020 dello Stato Maggiore della Difesa dedicato ai 20 anni con le donne nelle Forze Armate.



