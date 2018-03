Napoli, la svolta di Pasqua: niente agnelli e capretti nelle macellerie

Venerdì 23 Marzo 2018, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 19:04

È stata firmata dall'assessore alle Politiche Sociali con delega alla Tutela della Salute e degli Animali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, una ordinanza con la quale si «fa divieto di esposizione di ovini, caprini e altri animali, in strada e nelle vetrine delle macellerie di esporre al pubblico gli animali macellati, interi o in quarti - anche se scuoiati, eviscerati o decapitate - e delle teste. Tali tagli resteranno pertanto conservati nelle apposite celle frigorifere, secondo prescrizioni normative di igiene alimentare vigenti».«L'interesse e la sensibilità nei confronti degli animali a cui dobbiamo tanto, sono notevolmente aumentate - spiega l'assessore Gaeta - Vedere oggi capretti ed agnelli scuoiati, con gli occhi vitrei, appesi a testa in giù nelle vetrine delle macellerie è uno spettacolo che a molti fa male e soprattutto ai più piccoli».«La Pasqua porta con sé questa tradizione alimentare che comporta la macabra usanza dell'esibizione dei corpi degli animali. Una modalità crudele e molto spesso traumatica per grandi e piccoli, costretti loro malgrado a guardare da spettatori passivi. La promozione della salute - aggiunge - è oggi un concetto molto ampio. Gli alimenti devono essere conservati con modalità precise ed inderogabili ma anche la loro esposizione deve rendere sereni il rapporto dei cittadini con il cibo e con gli animali in particolare». «È nei piccoli gesti che si misura la sensibilità di una collettività ed è per questo che questa Amministrazione con un'ordinanza ha vietato l'esposizione delle carcasse intere», conclude