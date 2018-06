Napoli, Anm tra scioperi e proteste: sarà un mese di disagi e disservizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 8 Giugno 2018, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estate nera per i trasporti pubblici. In arrivo una raffica di scioperi dell'Anm. Si parte il 22 giugno, quando le quattro funicolari si fermeranno ancora per 24 ore, per la terza volta in due mesi, per la protesta di Ugl e Faisa Cisal. Tra fine mese e inizio luglio, invece, è previsto il blocco di bus, metrò e parcheggi per uno sciopero di 4 ore programmato da Usb, Orsa e Faisa Confail che protestano contro lo stato di crisi aziendale. Il vertice di ieri in Prefettura, con i rappresentanti Anm, infatti, si è chiuso con una fumata nera. E adesso i rappresentanti dei lavoratori stanno preparando la richiesta alla commissione nazionale di Garanzia per fissare la data dello sciopero. Il tutto, mentre dall'inizio della settimana prosegue l'agitazione degli autisti del deposito del Garittone, che l'azienda intende dismettere a fine giugno. Anche ieri, sono rimaste ferme per guasto decine di bus: sospese del tutto o irregolari le linee che servono la Zona Ospedaliera e Napoli Nord.