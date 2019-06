Napoli, apre la corsia preferenziale per le Universiadi e il traffico impazzisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccolo il piano traffico per le Universiadi ormai alle porte, da oggi il dispositivo sarà in vigore. Un piano imponente, lo sforzo della polizia municipale che lo ha prodotto è stato grande (in campo 280 vigili), ma le criticità sono altrettanto grandi e si concentrano tutte in via Acton. È diventata un imbuto caldissimo per la creazione del percorso protetto per i bus degli atleti, nella sostanza due corsie preferenziali. Così lo spazio per la auto private si è ridotto all'osso. Saranno tre settimane difficilissime per la viabilità nel cuore della città, quell'arteria collega le due Napoli da est a ovest. Chi scrive ha provato il percorso protetto già ieri iniziando dal lato ovest, dalla Galleria Vittoria e ha impiegato un'ora per raggiungere il Beverello. Sessanta minuti, un calvario, per meno di due chilometri e ancora non sono in movimento i mezzi degli atleti. Sullo sfondo l'opzione di usare funicolari e metrò fino alle 2 del mattino. Anche qui però non mancano i soliti anatocismi dei sindacati e lo scontro con l'amministrazione. Alla fine l'accordo si farà, ma probabilmente si riuscirà a formalizzarlo non prima delle prossime 24 o 48 ore. Intesa che prevede lo strutturale prolungamento degli orari del servizio il venerdì e il sabato fino all'una anche dopo le Universiadi.