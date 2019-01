Giovedì 17 Gennaio 2019, 13:02

Blitz dei writers al parcheggio Brin dell’Anm. Ricoperta di graffiti tutta la facciata esterna dell’edificio di sette piani sul lato di via Marina. Per completare il lavoro i writers hanno agito in più notti. L’opera è stata ultimata nel giro di una decina di giorni.