E' blocco totale della circolazione a Napoli. Oltre ai problemi strutturali creati dall'incuria della gestione del Comune, con il traffico nella zona di via Acton, si sono aggiunte due manifestazioni, una dei disoccupati all'interno del porto, un'altra degli studenti su via Marina. Il risultato è il caos totale.

APPROFONDIMENTI VIDEO Napoli, manifestazione degli studenti in via Marina IL CASO Napoli, a 15 anni era già il re delle truffe agli anziani:... LA SICUREZZA Napoli, armi e droga scoperte in controllia San Giovanni: 4 persone... IL BLITZ Nascondeva droga nel cofano dell'auto,arrestato 41enne...

Un gruppo di aderenti al sindacato «Si Cobas» e di disoccupati del movimento «7 Novembre» stanno, infatti, effettuando un blocco stradale all' interno del Porto di Napoli, all' altezza della sede del Consorzio Conateco.La manifestazione - ha reso noto il sindacato - è in segno di solidarietà con nove iscritti al sindacato licenziati dall' impresa «Turi Transport» fornitrice di Conateco.

Il «SI.Cobas» ha indetto per oggi uno sciopero nazionale. In mattinata sono previsti anche volantinaggi allo stabilimento FCA di Pomigliano d' Arco ed un presidio davanti alla sede della Regione Campana, in via S. Lucia, di lavoratori della manutenzione stradale.

Contemporaneamente è partito un corteo di studenti che sta bloccando via Marina. Con un salto logico difficile da seguire, gli studenti contestano il rientro in classe e la didattica a distanza, pretendendo per il rientro a scuola lunedì presidi medici e tamponi in ogni istituto.

Il risultato delle due manifestazioni è il blocco della circolazione a Napoli.

Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA