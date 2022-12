Il Christmas Village che sarà inaugurato domani al Centro direzionale coglie contemporaneamente due obiettivi, e sono entrambi rilevanti. Primo: favorirà il rilancio di un'area centrale, la city della zona Est, una location di ampio fascino e larghi spazi che necessita di tornare a una nuova vita commerciale dopo gli anni durissimi della pandemia. Secondo: delocalizzerà la fiera natalizia dai luoghi più congestionati dal boom di visitatori. Il Natale va accolto e organizzato, in una metropoli dalla vocazione turistica. E Partenope lo sta diventando. Ma perché questo percorso si completi, la città va animata e riempita in ogni zona, va resa un mosaico di quartieri autonomi, tutti vivi e comunicanti. Non una città fatta di un solo centro, insomma, ma di tanti centri. E il villaggio a Est costituisce, senza dubbio, un passo in questa direzione.

L'appuntamento è per domani alle 17, in una piazza Salerno che sarà abitata per l'occasione da elfi, dolci, stand di cioccolata e bancarelle biancorosse. Il Napoli Christmas Village resterà al Centro direzionale fino al 20 dicembre, ed è una delle principali iniziative sostenute e promosse dall'assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. «Il programma natalizio è davvero inclusivo e si estende in tutti i quartieri della città - spiega l'assessore Teresa Armato - animando le municipalità e promuovendo eventi che mirano alla scoperta delle tradizioni più peculiari di Napoli. Il Centro direzionale è una nostra scommessa. Come nel programma estivo di eventi Vedi Napoli e poi Torni, anche in questo calendario invernale abbiamo inserito l'area della city come location di eventi. Qui sarà allestito il Napoli Christmas Village, tutto da vivere per cittadini e turisti di ogni età». Una settimana di divertimento per il più piccoli, che inizierà con la parata intorno al quartiere. In Piazza Salerno, ovviamente, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e raccontargli i loro desideri. Dopodomani, nella city andranno poi in scena un coro Gospel e il Teatrino dei burattini di Antonio Mercurio, che replicherà sabato 17 e domenica 18 dicembre. «Non vedo l'ora di guardare lo stupore negli occhi dei nostri bambini che potranno divertirsi al Napoli Christmas Village - commenta Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità - daremo aggiornamenti quotidiani sulle attività svolte e gli eventi da non perdere a due passi da casa nostra. Perché il Natale è ovunque e da quest'anno sarà visibile, tangibile e vivibile anche in IV Municipalità».

Intanto, i Decumani continuano a essere sold-out. San Gregorio Armeno presa d'assalto da visitatori che, in questi giorni, stanno arrivando principalmente dall'Italia e dal Sud, con i prezzi delle camere che nei b&b stanno raggiungendo anche i 240 euro a notte per una doppia. Sempre nell'ottica del miglioramento dell'accoglienza, dall'assessorato al Turismo arriva in questo senso un traguardo importante, anche se temporaneo: sono stati posizionati i bagni pubblici mobili con guardiania e servizio di pulizia durante l'orario di apertura (dalle ore 9 alle 22) in via Mezzocannone (due moduli), piazza Carità (tre moduli), via Caracciolo (tre moduli), via Foria (due moduli).

Entro oggi, poi, il Comune annuncia bagni mobili anche in via Cesario Console (tre moduli). Le installazioni sono state realizzate grazie ai fondi della tassa di soggiorno e sistemate nelle strade sopracitate fino all'8 gennaio. I bagni permettono l'accesso anche ai portatori di disabilità motoria. E sono gratis. L'orario di apertura delle toilette già esistenti nel sottopasso di piazza San Carlo e in piazza del Gesù, fino all'8 gennaio, sarà prorogato alle ore 22 (era alle 18), con apertura alle 9 del mattino.