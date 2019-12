Napoli città a pezzi, nuove crepe a Fuorigrotta: «Domani via ai lavori di messa in sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 24 ore di interruzione idrica, tre giorni di blocco stradale e lavori che – nonostante gli interventi di somma urgenza – mostrano già i primi segni di cedimento. Non c'è pace ina Fuorigrotta dove il nuovo tappeto di bitume, nel punto di congiunzione con la vecchia porzione di asfalto – rimossa per consentire gli interventi sulla tubatura lesionata – si è già lesionato.L'allarme è stato lanciato proprio dai cittadini che, dopo aver trascorso diversi giorni all'interno del cantiere, esprimono preoccupazione per la qualità dei lavori terminati la scorsa settimana.«Ci siamo passati con l'auto – affermano in strada – e abbiamo subito notato una depressione al centro della carreggiata. Il rumore è stato forte e sordo, come se sotto le ruote non ci fosse nulla. Proprio per questo siamo scesi e abbiamo deciso di fotografare la situazione. La crepa che si è generata lascia intravedere il vuoto e questo ci preoccupa molto perché crediamo che con le prossime piogge la strada possa cedere. Chiediamo nuovi interventi che possano metterci tutti in sicurezza».Proprio in questo senso dalla presidenza della X Municiplaità arrivano rassicurazioni. Nuovi lavori sono previsti per domani, quando le squadre di Abc torneranno sul posto per verificare lo stato dei luoghi.«Abbiamo già avvisato i tecnici che domani torneranno sul posto per i lavori di ripristino della strada – dichiarano– Siamo attenti a questa situazione e vogliamo verificare se nel frattempo si siano generate altre perdite. È importante mettere in sicurezza i cittadini e rendere fruibile una strada centrale e importante come via de Gennaro. Siamo sicuri che tutto sarà risolto in breve tempo. Anche questi lavori saranno rapidi e non creeranno ulteriori difficoltà alla cittadinanza».