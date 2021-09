Napoli, ancora pericolante il muretto della Colonna Spezzata; Europa Verde: «Denunciamo da più di un anno»

Una nuova segnalazione dei cittadini napoletani è stata diffusa dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Oggetto della segnalazione è, questa volta, un'area tristemente nota per i suoi problemi infrastrutturali, che l'affliggono già da molto (forse troppo) tempo: si tratta della "Colonna Spezzata" sul Lungomare di Napoli, all’altezza di Piazza della Vittoria.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Lungomare di Napoli, donna di 50 anni accoltellata dopo una lite per... IL BLITZ Lungomare, blitz anti boe abusive: 150 barche ormeggiate... IL DISSESTO Frana ai Ponti Rossi, residenti furiosi: «Dopo nove mesi non...

Come si può notare dalle immagini segnalate, lo scenario di per sé impietoso mostra la Colonna ancora in condizioni critiche a causa del muretto, che sovrasta la spiaggetta libera, aumentando vertiginosamente il rischio di crolli e di incidenti.

Le parole di Borrelli e dei consiglieri di Europa Verde della Municipalità I Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli non potrebbero essere più eloquenti: «Chiedemmo all’Autorità Portuale di intervenire mettendo in sicurezza l’area e riparando il muretto più di un anno fa ma ancora non si è fatto nulla, il problema è stato ignorato completamente. Ricordiamo che la spiaggetta soprattutto nei mesi più caldi è presa d’assalto dai bagnanti anche se la zona dovrebbe essere interdetta ma qui viene creato una sorta di lido abusivo che più volte abbiamo denunciato. Ora chiediamo provvedimenti prima che possa accadere qualcosa di irreparabile».