Napoli, il complesso Musto-Fedro consegnato dopo più di un decennio

«Dopo un contenzioso durato più di un decennio, la settimana prossima il complesso Musto-Fedro della municipalità 5 sarà finalmente consegnato». Lo ha annunciato il dirigente del servizio tecnico scuole, l'architetto Alfonso Ghezzi, nel corso della commissione istruzione, presieduta da Aniello Esposito. La riunione, che si è aperta con il ricordo della vice sindaca Mia Filippone, è stata anche l'occasione per fare il punto sui finanziamenti e le tempistiche per gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici.

«L'Amministrazione - si legge in una nota - ha presentato in totale 70 candidature. Per quanto riguarda i fondi del Pnrr nazionale, sono state ammesse le candidature per 11 nidi, 17 scuole dell'infanzia, 2 palestre, oltre la demolizione e ricostruzione ex-novo dell'istituto Massimo Troisi di Pianura. Sui fondi del Pnrr regione, il comune ha candidato 31 scuole, di cui due ammesse al finanziamento: l'istituto Salvo D'Acquisto e l'istituto Russo. Sull'ipotesi che le manutenzioni possano mettere a rischio il regolare avvio dell'anno scolastico, Ghezzi ha assicurato che gli interventi in corso saranno completati entro l'inizio dell'anno scolastico. Asili, infanzia e scuole candidate al Pnrr regione richiedono attenzione prioritaria, dato che l'avvio dei lavori è richiesto entro il 2023. Non ci dovrebbero essere problemi invece per l'Istituto Troisi e gli interventi sulle palestre, per i quali la scadenza per l'avvio dei lavori è marzo 2024».