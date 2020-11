L'azienda idrica Abc informa che per eliminare un'anomalia individuata sulla condotta principale di via Argine dovrà effettuare dei lavori non rinviabili sulla rete idrica primaria nel quartiere di Ponticelli. Pertanto a partire dalle 9:30 fino alle 22 di domani sarà sospesa la fornitura idrica alle utenze site in: via Argine (tratto compreso tra via Maria Malybran e via Galileo Ferraris); via delle Industrie; via Tavernola a Casavecchia; traversa vicinale Fossitelli; traversa Abbeveratoio; via Mario Palermo (tratto compreso tra via Argine e strada comunale Tierzo); cupa vicinale dell'Olivo; via comunale Tierzo; via vicinale Maranda; via Principe di Napoli a Ponticelli; viale Margherita (tratto compreso tra via Argine e via del Risanamento).

Abc precisa che per tutta la durata dell'intervento potrebbero verificarsi (soprattutto nelle ore di massimo consumo) fenomeni puntuali di riduzione di pressione, con probabile disalimentazione dei piani alti, ai fabbricati ubicati nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni. Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbiditá; basterá far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.

