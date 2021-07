Napoli, Vincenzo Schiavo confermato alla presidenza Confesercenti: «Al fianco delle imprese nella crisi post Covid»

L'assemblea elettiva di Confesercenti Napoli che si è tenuta oggi ha confermato presidente Vincenzo Schiavo ed ha eletto all'unanimità la nuova presidenza. «Non abbiamo rinnovato solo la presidenza - esordisce Vincenzo Schiavo - ma anche l'impegno di Confesercenti di essere sempre al fianco delle imprese, specie in questa fase post-pandemica. Nel nostro territorio ci sono 92 comuni, 320.000 imprese, oltre 500.000 occupati. Un elogio va agli imprenditori che in questi lunghi mesi hanno sofferto con dignità e la nostra vicinanza va alle oltre 5.000 imprese che in Campania sono state costrette a chiudere le proprie attività a causa della crisi generata dalla pandemia. Confesercenti ha affrontato questi 18 mesi terribili di pandemia coadiuvando e supportando in toto gli imprenditori: con un numero verde dedicato, mettendo a disposizione consulenze di professionisti, favorendo sia le richieste di rimborsi economici ai nostri imprenditori che l'accesso al credito e la sospensione dei mutui. Siamo inoltre l'unica associazione di categoria che ha una struttura dedicata solo ed esclusivamente al racket e usura con lo sportello Sos Impresa. La collaborazione con le Istituzioni, con il Prefetto e con le forze dell'ordine è fondamentale per tutelare a 360 gradi le imprese, per questo li ringrazio per la presenza qui in assemblea, ma ancor di più per l'impegno profuso».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA A Castel dell'Ovo convegno nazionale sul caffè:... LE RIAPERTURE Matrimoni dal 15 giugno, a Napoli boom di riprogrammazioni per... IL LOCKDOWN Coprifuoco violato a Napoli, è lite: «Va tolto»,...

Schiavo ha parlato anche dei progetti per il futuro: «Il nostro mondo associativo dovrà dare ancor più supporto alle imprese, fornendo loro nuove opportunità soprattutto in campo tecnologico, realizzando accordi di sviluppo con sistemi di vendita on-Line per ogni tipo di prodotto, in modo da avere più armi per combattere. Confesercenti chiede alla politica di sgravare le imprese dall'enorme pressioni fiscale: le nostre attività non possono pagare 56% di tasse per competere o per sopravvivere, superando la media nazionale. Sarà fondamentale sfruttare a dovere le risorse del Pnrr: è una sfida che occorre vincere per dare spinta economica, sopperendo alle infrastrutture che non abbiamo. Gli imprenditori di Napoli anelano a essere imprenditori centrali in Italia e non periferici», ha detto Schiavo. Alla riunione sono intervenuti rappresentanti delle Istituzioni, quali Marco Valentini, Prefetto di Napoli, Giuseppe La Gala, Generale dell'Arma dei Carabinieri e comandante provinciale, Ciro Esposito, Comandante della Polizia Locale, Rosa Galiero, assessore del Comune di Napoli e il colonnello Luigi Pardi del comando provinciale della Guardia di Finanza.