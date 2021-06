Napoli, controlli interforze ai baretti di Chiaia: fioccano denunce

Controlli interforze, ieri sera, nella zona dei 'baretti' di via Partenope: identificate 104 persone e controllati tre veicoli. Sono stati gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza ad intervenire.

I poliziotti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, in via Chiatamone, in via Largo Vasto a Chiaia, via Mergellina angolo Largo Barbaia e in via Generale Orsini hanno identificato e denunciato diversi parcheggiatori abusivi; stesso provvedimento anche in via Generale Orsini dove è stato denunciato un 44enne già sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane.