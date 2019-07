Napoli, ecco i dannati dei rifiuti: «Ora la raccolta porta a porta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 9 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una strada con vista. Sui rifiuti. Materassi, legni, bottiglie di plastica sono ammassati in vari punti. E i cassonetti traboccano di spazzatura. «Vengono a scaricare qui persino da altri quartieri, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non scendono nemmeno dall'auto, lanciano in corsa le buste nere», protesta Chiara Velotti, 64 anni, la pasionaria di via Scipione Mazzella che ha una intensa corrispondenza su WhatsApp con il presidente della II Municipalità, Francesco Chirico: gli scrive per segnalare ogni piccolo-grande problema.