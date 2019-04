Caldo, eventi e lavori: Napoli diventa una muraglia di lamiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 07:00

Il 25 aprile del traffico in tilt. Quella di ieri è stata una liberazione di stress, clacson e ore passate a sbuffare al volante. Complici il clima estivo e la prima apertura dei lidi, Marechiaro, la Gaiola e Mergellina sono state prese d'assalto. Con il caos cantieri, poi, specialmente quelli di via Depretis e piazza Garibaldi, il tempo di percorrenza dalla stazione al Lungomare ieri superava l'ora e mezza. Congestionata anche Fuorigrotta, assediata dagli appassionati di fumetti e videogames accorsi al Comicon. In piazza Carlo III, rallentamenti per le riprese de L'Amica Geniale. 372 gli agenti municipali in strada su circa 800 utilizzabili, mentre altrettanti hanno superato sessant'anni e attendono di andare in pensione. Anche le irregolarità non sono mancate: un vigile urbano ha parcheggiato sulle strisce pedonali a Mergellina. «Per non farsi multare avvisano Gianni Simioli della Radiazza e Francesco Borrelli dei Verdi ha lasciato il cappello in bella mostra sui sedili posteriori. Ma la Municipale cittadina quelli lì non li usa più, e quindi non sappiamo se l'agente sia o meno di Napoli. Comunque è stato convocato dal generale Ciro Esposito per chiarimenti».