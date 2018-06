Napoli, estintori rubati per vandalizzare la stazione di piazza Italia

Venerdì 29 Giugno 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 11:20

Rubano estintori per devastare l’area della metro nella piazza del quartiere. Questo quanto accaduto la scorsa notte in piazza Italia, a Fuorigrotta, dove alcuni cittadini hanno denunciato la devastazione della stazione Linea 6. Da tempo ormai, lo slargo ai margini del viale Augusto è un ritrovo per le babygang del posto che sempre più spesso compiono raid vandalici sulle strutture della fermata della metropolitana. Solo pochi mesi fa l’incendio dei cancelli d’ingresso – di cui ancora rimangono sul terreno le ceneri e i materiali combusti – e ora il furto di alcuni estintori usati per continuare a vandalizzare le vetrate della stazione.Proprio gli schiumogeni sono ancora ben visibili al suolo tra i rifiuti a testimonianza della violenza usata dal gruppo di ragazzini che frequentano l’area e che da tempo, soprattutto nel corso delle ore notturne, compiono numerose scorribande tra gli edifici del posto. Ma non è tutto. Sempre la stessa piazza, proprio nel tratto in cui passa la pista ciclabile, è diventato un parcheggio abusivo dove frequentemente avvengono furti e rapine.