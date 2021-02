Napoli, Fondazione Di Vittorio-Cgil: tecnologia e innovazione per rilanciare la cultura

NAPOLI - Cultura e nuove tecnologie al tempo del Covid. Questo il tema del convegno organizzato oggi a Napoli, alla Slc-Cgil in videoconferenza. L'introduzione del dibattito è stata affidata a Gianluca Daniele, responsabile progetto Mezzogiorno e Politiche culturali della Fondazione Di Vittorio. «La cultura, così come è emerso anche nel colloquio tra il presidente incaricato e le parti sociali, rappresenta una grande opportunità di rilancio della nostra economia per il dopo covid, soprattutto alla luce delle ingenti risorse previste dal Recovery fund» spiega Daniele, che incalza: «Le nuove tecnologie, a partire dal digitale, rappresentano, in questo periodo condizionato dalla pandemia, una modalità innovativa di sviluppo per questo settore strategico». Diversi gli interventi, tra cui quello di Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania: «Evidenzio un paradosso al tempo del Covid: mentre nel nostro paese il mondo della cultura, dello spettacolo, dei musei e delle arti sta pagando un prezzo economico e sociale pesante, i settori che governano i processi di trasformazione e utilizzo digitale segnano avanzamenti economici e registrano grandi processi di ripresa. Va però superata la contraddizione con interventi non solo di natura eccezionale e temporanei, ma con serie politiche di programmazione».

