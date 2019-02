Napoli, la guerra (perduta) contro le buche: dopo dieci giorni l'asfalto si dissolve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Febbraio 2019, 07:30

Hai voglia a gettare asfalto: a Napoli le buche hanno sette vite come i gatti, risorgono dalle loro stesse ceneri come l'Araba Fenice, sono eterne e si fanno beffa di cittadini e amministratori. Quello che vedete nelle tre foto in sequenza è Corso Meridionale: la foto col cassonetto al centro della strada era diventata il simbolo della nostra ultima denuncia a fine gennaio, il giorno seguente venne ricoperta, ieri l'abbiamo ritrovata esattamente com'era dieci giorni fa. Ci perdonerete, ma non riusciamo a non pensare che si tratta di uno scandalo.