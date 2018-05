Lunedì 21 Maggio 2018, 10:39

Caos trasporti oggi a Napoli. Chiuse da stamattina le quattro funicolari dell’Anm Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina per lo sciopero di Ugl e Faisa Cisal. Il servizio riprenderà dalle 17 alle 19,50, per essere poi nuovamente sospeso fino a domani.Grossi disagi anche per i trasporti su gomma. Sospese le linee in partenza dal deposito del Garittone che servono Napoli Nord e la zona ospedaliera. Fuori servizio C36, C38, C67, C76, C78, 139, 143, 144, 162, 165, 167, 168, 183. Nel deposito è in corso un’assemblea generale dei lavoratori contro la dismissione della struttura dal 1 giugno decisa dall’azienda.