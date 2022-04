Riapertura molo San Vincenzo a Napoli, Manfredi: «Primi accessi nell'estate 2022»

Consentire i primi accessi da parte della cittadinanza al molo San Vincenzo prima dell'estate 2022. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che oggi firmerà un accordo tecnico con la marina militare e con l'autorità portuale a cui seguirà un accordo amministrativo che definirà le modalità di finanziamento dei progetti e la responsabilità dell'area per poi avviare i lavori.

«Oggi è una giornata importante - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine di un appuntamento sul digitale - perché firmiamo l'accordo tecnico cioè la definizione del percorso di accesso e delle modalità, una questione che era ferma da oltre dieci anni e che siamo riusciti in tempi molto rapidi a sbloccare grazie a una grande determinazione dell'amministrazione comunale e alla grande collaborazione con la Marina Militare e con l'autorità portuale. A breve poi firmeremo l'accordo amministrativo e poi bisognerà fare dei lavori abbastanza significativi per realizzare il percorso di accesso, ma ci auguriamo che prima dell'estate sarà possibile organizzare le prima visite per i cittadini che così inizieranno a riappropriarsi di uno spazio pubblico fondamentale per la nostra idea di città.»

Il primo cittadino ha spiegato che il molo San Vincenzo «oltre a rappresentare un luogo simbolico per Napoli è anche un'area su cui abbiamo intenzione di investire sia sulla portualità di alto livello realizzando un approdo per i maxi yacht di cui c'è bisogno in città per portare un turismo di alto livello e dunque economia, sia per creare spazi pubblici dove i cittadini e anche i giovani possano trascorrere il tempo, collegando il Molo all'area portuale, al Molo Beverello, a piazza Municipio, di cui è il naturale prolungamento, e a Palazzo Reale.»