Napoli, lo storico Molo San Vincenzo verso il recupero per l'apertura ai cittadini

Sarebbe un recupero importantissimo per la città, dal punto di vista urbanistico ma anche storico e sociale. Tra i progetti della nuova amministrazione partenopea c'è l'apertura al pubblico del Molo San Vincenzo, una suggestiva passeggiata sul mare che dal Molosiglio - i muelle sillo, il "molo piccolo" di origine vicereale - arriva a lambire il Maschio Angioino.

Due chilometri di "lungomare aggiunto" che fino a oggi sono stati preclusi ai cittadini in quanto, per raggiungerli, occorre attraversare una zona di competenza della Marina Militare, invalicabile. Il progetto comunale, che si avvarrà della collaborazione dell'associazione VivoaNapoli e Propeller Clubs prevede la realizzazione di una passerella pedonale, e forse anche ciclabile, per accedere al molo che anticamente, al suo termine, vedeva presente una sorta di lanterna come a Genova (oggi sostituita da un faro). I fondi per rendere possibile l'apertura rientrano nell'accordo tra il Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti (CdP).

Tra gli obiettivi del Comune vi è quello di delocalizzare lì la movida, alleggerendo la pressione sul centro storico e nella zona di Chiaia.