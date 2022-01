Napoli, movida violenta in centro: rissa choc senza mascherine | Video

«L'ennesima rissa tra giovanissimi all'esterno dell'Università Orientale di Napoli ha animato il sabato notte degli incivili e dei violenti. Uno scontro per futili motivi tra due gruppi che non hanno esitato a utilizzare caschi e oggetti contundenti per colpire. Attimi di panico tra i presenti e fuggi fuggi generale prima che tornasse la calma». È quanto riferisce il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video dai residenti.

«È la movida violenta - prosegue l'esponente di Europa Verde - che oramai è triste consuetudine tra i ragazzi che sembrano incapaci di stare assieme senza menare le mani, offendere, aggredire. Dalle immagini si vede anche che nessuno di loro aveva la mascherina nonostante l'enorme assembramento. Una situazione critica alla quale si risponde con misure restrittive sugli orari e controlli serrati su licenze, occupazioni di suolo, rispetto del divieto di vendita alcolici e utilizzo delle mascherine».