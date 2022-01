Movida a Napoli, controlli a Chiaia e nel centro storico: 14 multe per occupazione del suolo e musica ad alto volume

La Polizia municipale continua il controllo sulla movida cittadina, sulle violazioni al Codice della Strada e sul rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia e nel Centro storico sono stati effettuati 38 controlli a bar, locali, pizzerie; elevati 14 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

In via Toledo gli agenti hanno effettuato due interventi per il contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione con altrettanti sequestri penali di merce contraffatta. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 65 controlli ed elevati 44 verbali oltre alla rimozione di 19 veicoli con i carri gru. Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 1.125 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando quattro verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all'interno dei locali.