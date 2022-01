Rione Traiano, 80 multe contro la sosta selvaggia: 76 auto in doppia e tripla fila

Ottanta sanzioni, per un ammontare di oltre tremila euro, contro la sosta selvaggia sono state elevate da carabinieri e polizia municipale nel rione Traiano, tra via dell'Epomeo e strade limitrofe. Delle contravvenzioni effettuate sono ben 76 quelle relative alla sosta in doppia fila che a volte diventa anche tripla. Un cittadino è stato sanzionato per aver parcheggiato in uno spazio riservato agli invalidi mentre un'altra persona multata per aver parcheggiato la propria auto nei pressi della fermata degli autobus. Gli altri due autisti contravvenzionati avevano invece parcheggiato sulle strisce non consentendo un attraversamento sicuro ai pedoni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Su scooter senza patente, fugge dall'alt e cade: denunciato LA CRIMINALITÀ Rapina in un caseificio di Cardito, bandito incastrato dalle... L'INCENDIO Incendio a Torre Annunziata, distrutte due auto: interrotta...

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.