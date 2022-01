Napoli, movida al Vomero e automobilisti sotto osservazione

Movida al Vomero sotto osservazione: identificate 509 persone, di cui 62 con precedenti di polizia; controllati 85 veicoli e altre 22 persone sottoposte agli arresti domiciliari; contestate cinque violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica. Non solo. In via Rossini, sempre a Napoli, i poliziotti hanno sanzionato il conducente di un’auto poiché il veicolo è risultato sottoposto a sequestro amministrativo e privo di copertura assicurativa, di qui il sequestro e la sospensione della patente.