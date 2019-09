Venerdì 20 Settembre 2019, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il sit in al Duomo in occasione del miracolo di San Gennaro, stamattina i lavoratori dell'American Laundry protestano davanti alla Regione a Santa Lucia: «Dal 31 ottobre 250 persone perderanno il posto di lavoro, intanto gli ospedali sono con l'acqua alla gola e non hanno più nemmeno le lenzuola pulite».