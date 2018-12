Ogni giorno 97 minuti in auto: una vita che si perde nel traffico di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di un'ora e mezza al giorno, per fare una quarantina di chilometri col tachimetro che riesce appena a sfiorare i 24 chilometri all'ora: la vita del guidatore napoletano è un ingorgo perenne, con un rapporto di amore e odio verso la propria automobile, che prende più spesso ma per fare meno chilometri. Si tratta di una media, ma che fotografa la situazione in una città dove si sta più tempo alla guida, si percorrono meno chilometri e in una regione dove i giorni costretti nell'abitacolo sono 5 in più rispetto alla media nazionale. I dati sono quelli dell'Osservatorio Unipolsai, che con le scatole nere montate su poco meno di 4 milioni di automobili monitora le abitudini dei guidatori e traccia un quadro delle abitudini alla guida.