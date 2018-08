Dall'incanto al degrado, l'offesa a Riva Fiorita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Agosto 2018, 08:30

«Ma che meraviglia questo posto!», esclama il turista francese che insieme con moglie e due bambini quasi per caso è riuscito a guadagnare l'imbocco di via Ferdinando Russo arrivando fino alla conca di acqua cristallina che si affaccia sul Golfo guardando dritto verso il Vesuvio. Stupore e bellezza cedono, però, poco dopo il passo a ben altra - e stavolta amara - meraviglia: «Ma perché tutta questa sporcizia?», chiedono con ai bagnanti che cominciano a bagnarsi nel tratto compreso tra Riva Fiorita e Villa Rosebery. Qualcuno finge di non capire, qualcun altro fa spallucce, intuendo che è meglio stendere un velo pietoso sul degrado che deturpa uno degli angoli da cartolina di Napoli.