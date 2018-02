Venerdì 16 Febbraio 2018, 11:08

Riaperta la piscina Scandone. L’impianto natatorio di Fuorigrotta chiuso venerdì scorso per tracce di ruggine nelle acque rilevate dalle settimanali analisi dell’Asl 1. E’ stato necessario svuotare la vasca, sostituire dei filtri e poi nuovamente riempirla con acqua clorata dopo una perfetta pulizia sia del fondo che delle pareti della piscina.Da oggi le squadre di pallanuoto, il massimo campionato è fermo per la Coppa Europa Len a Palermo, potranno riprendere gli allenamenti e con loro anche i nuotatori. In questo fine settimana sia La Studio Senese Cesport (A/2) che la Shuco Cargomar Rari Nantes (serie B) saranno impegnate in trasferta rispettivamente a Bari e Roma.Per ora è stato risolto il problema, ma viste i precedenti che per analogo rilievo di impurità delle acque la piscina è stata chiusa per un breve, prima, ed un lungo, poi, periodo ci si augura che non sorgano altri impedimenti sino alla conclusione dell’attività agonistica. Da giugno dovrebbero iniziare i lavori di restyling dell’impianto, datato 1962, previsti per le Universiadi 2019 con un finanziamento di 3.200.000 euro.