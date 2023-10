Napoli, nuovo hotel a 5 stelle a Palazzo Sirignano

Rocco Forte Hotels punta a investire sempre di più i Italia con i suoi alberghi e resort a cinque stelle. La conferma è arrivata oggi dal patron del gruppo inglese sir Rocco Forte durante una conferenza stampa a Roma con il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca in occasione dell'ingresso del suo gruppo nella Federazione di Confcommercio.

«In Italia abbiamo già sette strutture ma abbiamo la capacità di crescere ancora e più facilmente che in altri Paesi, visto che siamo molto conosciuti abbiamo opportunità maggiori» ha spiegato l'imprenditore inglese di origini italiane.

«Stiamo ristrutturando il Carlton Baglioni a Milano che aprirà a marzo, aprile del 2025. Abbiamo firmato un contratto per un albergo in Costa Smeralda a Porto Cervo che aprirà spero nel 2025, sicuramente nel 2026 e abbiamo fatto un accordo a Napoli per Palazzo Sirignano che avrà 45 camere, quasi tutte suites» ha spiegato illustrando le prossime aperture, inoltre, Rocco Forte ha detto di avere «una dozzina di altri progetti in Italia, anche in Sicilia, che sono in corso di negoziazione. Quindi - ha concluso - avremo una presenza più importante in Italia nei prossimi cinque anni».