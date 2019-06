Il ragazzino che ripulisce Napoli: «Così voglio proteggere il mio futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Giugno 2019, 07:30

«Napoli è una città dalle grandi potenzialità, ma dobbiamo essere noi cittadini - in sinergia con le istituzioni - a valorizzarla, prendendoci cura degli spazi comuni». Parla come un politico di lungo corso Rosario Brancaccio, 14 anni appena e concreto esempio di cittadinanza attiva. Da tre anni infatti il ragazzo, che a settembre si iscriverà al secondo anno dell'Istituto Alberghiero Ferraioli (dove ha la media dell'8), si sporca letteralmente le mani, prendendosi cura degli spazi verdi del suo quartiere, l'Arenaccia, dove è riuscito finanche a portare le campane per la raccolta differenziata: «Ho semplicemente inviato una richiesta via e-mail all'assessore all'Ambiente della IV Municipalità, Armando Simeone - spiega mentre mostra il documento - il quale mi ha risposto ed ha provveduto a far collocare i contenitori per il riciclo di vetro, plastica, carta e metalli laddove lo avevo richiesto a nome dei residenti». L'amore per l'ambiente e la tutela del verde urbano hanno consentito a Rosario di ottenere un prestigioso riconoscimento per il suo alto senso civico: il Premio Green Care, che ha ricevuto lo scorso 10 giugno dalla presidente dell'omonima associazione Benedetta De Falco. Il suo impegno, con le dovute proporzioni, ricorda un po' quello di Greta Thunberg, la giovane svedese che si sta battendo per lo sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici.