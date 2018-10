Napoli, il monito della Sovrintendenza: «La fontana di Tatafiore deve tornare al suo posto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:30

Che fine ha fatto la fontana Itaca del maestro Ernesto Tatafiore spostata il primo settembre da via Scarlatti? Se lo chiedono in molti. Prima di tutto l'artista, e poi la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli, entrambi all'oscuro dell'intenzione di spostarla e restaurarla. È il sovrintendente Luciano Garella in persona a chiederlo in una missiva del primo ottobre alla Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Napoli, aggiungendo di voler essere messo a conoscenza dello stato dei lavori agli impianti (motivo della rimozione della fontana) e del restauro, oltre alla data di ricollocazione dell'opera. Essendo numerosi destinatari in allegato, lo scambio di mail in questi giorni è stato davvero consistente al punto da entrare in un faldone. Nonostante ciò, dagli uffici comunali non arrivano risposte certe sull'esatta ubicazione della fontana di Tatafiore.