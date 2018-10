Stadio del remo sul lungomare: â€‹torna la magia della Lysistrata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Ottobre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stadio del Remo di via Caracciolo vestito a festa. Un 21 di ottobre di sole quasi estivo non è cosa da tutti i giorni. E allora la Lysistrata 2018, la più antica competizione remiera italiana, seconda in Europa soltanto alla Coppa del Re di Inghilterra, ha deciso di fare le cose in grande con una organizzazione da record a cura del Circolo del Remo e della Vela Italia.A partire dalle 9 il lungomare partenopeo terrà a battesimo quattordici regate e l'ultima, la Lysistrata, prevista intorno alle 11.30, vedrà alla partenza ben undici equipaggi sulla stessa linea di partenza. Una cosa mai vista, nemmeno nell'anno del centenario del sodalizio rossoblù che ospita la coppa in bella mostra. Lysistrata dei record, dunque, con bella soddisfazione del magnate dell'editoria newyorkese Gordon Bennet junior che nel 1909 donò questo splendido trofeo al Reale Circolo Canottieri Italia. La Coppa prese il nome dallo yacht personale di Bennet, il Lysistrate, caposquadriglia della flotta del ricco armatore, dalla tipica linea di un piroscafo a vapore, con un imponente fumaiolo. Lysistrata, un personaggio femminile antico, una donna che prometteva amore e chiedeva pace. Ma non ci sarà pace in mare. L'acqua di via Caracciolo ribollirà per la sfida delle undici 8 yole, antiche imbarcazioni completamente in legno nate per solcare il mare. Pippo Dalla Vecchia, già presidente del Savoia, diceva della regata di canottaggio: «Per me è come il Palio di Siena. Vietato arrivare secondi. Altrimenti finisci l'anno con un groppo in gola». Il Savoia ne ha vinte quattro di fila, dal 2012 al 2015, dopo oltre trent'anni di astinenza. Le ultime due sono andate all'Italia.