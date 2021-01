Napoli, stazione Maradona: finalmente i murales di Ferlaino, Lauro e Ascarelli

«Oggi abbiamo inaugurato presso la stazione EAV – Mostra – Maradona i murales che raffigurano tre Presidenti che hanno fatto la storia del Calcio Napoli: Ferlaino, Lauro ed Ascarelli, a completamento della galleria che racconta la storia del Calcio nella nostra città, accompagnati da Corrado Ferlaino e da Achille Lauro Junior. Naturalmente mancano ancora tanti illustri giocatori e personaggi che hanno fatto la storia del nostro calcio e non pensiamo di aver esaurito il racconto» fa sapere in un comunicato l'Eav. Duque tante novità nella fermata della Cumana di Fuorigrotta, a cominciare dai presidenti che non erano stati inseriti in un primo momento, scatenando un mare di polemiche.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, imbrattato il murales di Hamsik: vergogna alla stazione... L'INTESA Museo del Napoli allo stadio Maradona,svolta storica: incontro... LA MORTE DI MARADONA Osimhen, omaggio a Maradona:sui social la foto con il suo murales

«Né abbiamo mai pensato di fare un racconto esauriente, perché la storia del calcio a Napoli è così ricca che ci vorrebbe un museo e non le banchine di una piccola stazione. Abbiamo fatto un altro passo in avanti nel racconto e non mancheranno altre occasioni per completare, qui o altrove, il quadro. Facciamo piccole cose e ci piace sempre vedere il bicchiere mezzo pieno».

«Giorgio Ascarelli, vice sindaco di Napoli ed imprenditore, primo Presidente della nascente società di calcio, costruì uno stadio a sue spese nel 1929 vicino alla ferrovia inizialmente a lui intitolato e poi, a causa delle sue origini ebraiche, dal regime fascista reintitolato “stadio partenopeo” (poi distrutto durante la guerra). Achille Lauro, imprenditore e sindaco della città e Presidente della società di Calcio per molti anni nel dopoguerra. Corrado Ferlaino, imprenditore e Presidente della società di calcio, a cui è indissolubilmente legato il periodo d’oro del nostro calcio, con Maradona e la conquista degli unici due scudetti e della coppa UEFA» conclude la nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA