Troppo traffico a Napoli, stop all'autobus per il Monaldi

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

«C'è troppo traffico tra Cappella Cangiani e via Bianchi, ripristinare la linea bus 150 fino al Monaldi sarebbe dannoso per la maggioranza dell'utenza e richiederebbe risorse che al momento non ci sono. Per raggiungere l'Ospedale dei Colli, invece, si può cambiare con le altre linee bus, con passaggi ogni 30 minuti». L'Anm gela il Comune: nessun dietrofront sui tagli alla linea bus 150, che collega piazza Garibaldi alla Zona Ospedaliera, e che dal primo luglio scorso non arriva più al Monaldi, ma si ferma al Cardarelli, costringendo cittadini e pazienti, anche oncologici, a scendere dal pullman e cambiare con altre linee, aspettando ogni volta più di mezz'ora. Si tratta di una delle linee bus più frequentate della città. Sono circa 3mila i passeggeri che ogni giorno usufruiscono della 150 (l'1,2% di tutti i viaggiatori), secondo i dati di giugno dell'Anm. Da qui, le proteste dei cittadini per riattivare il percorso fino al Monaldi. Richieste di chiarimenti all'azienda, in tal senso, sono arrivate anche dal presidente della commissione Trasporti Nino Simeone e dal vicepresidente dell'VIII Municipalità, Salvatore Passaro. «Non ci risulta a Largo Cangiani un traffico così superiore ad altre zone della città - commenta Simeone Ma anche se fosse, non sarebbe un buon motivo per tagliare il tragitto del bus. In futuro, allora, dovremmo aspettarci la soppressione di tutte le linee che passano in zone trafficate?».