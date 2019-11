Buche e dissesti per le strade di Fuorigrotta, i cittadini: «Intervenire prima che sia tardi»

La morsa del cattivo tempo stringe ancora Napoli e tra i cittadini di Fuorigrotta cresce la paura. Dopo i crolli delle scorse settimane, due nuovi cedimenti nel manto stradale preoccupano i residenti di via Consalvo e via Diocleziano. Due tra le strade più frequentate del quartiere dove nastri segnaletici e recinzioni non hanno tranquillizzato i cittadini che - ai limiti della buca su via Consalvo - hanno osservato nuove crepe.



Ancora senza barriere invece, restano i cedimenti su via Diocleziano. La strada che dalla stazione metro di Campi Flegrei, porta sino a Bagnoli e che presenta avvallamenti e lesioni ai margini del marciapiede.

«Vogliamo rassicurazioni - affermano i cittadini. Nei giorni scorsi abbiamo visto che situazione ci sono state al centro ed al Vomero. Abbiamo paura che possa accadere la stessa cosa qui e chiediamo al Comune di intervenire il prima possibile. Per troppo tempo questi quartieri sono stati abbandonati ed oggi ci troviamo ad affrontare un pericolo costante ad ogni giorno di pioggia».

Ultimo aggiornamento: 19:13

