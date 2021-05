Every day low price, a Bagnoli il nuovo punto vendita Dodecà

Aperto a Bagnoli un nuovo punto vendita Dodecà - il supermercato «differente», strutturato sul format dell’Every Day Low Price: prezzi bassi su tutti i prodotti tutti i giorni per 12 mesi di convenienza quotidiana, senza volantini, offerte a termine né raccolte punti. Come tutti i supermercati Dodecà, anche il nuovo punto vendita di Napoli lavora su di una selezione di prodotti mirata, pensata per rendere la spesa più semplice ai clienti e che porta con sé la garanzia di una qualità costante e riconosciuta, grazie alle circa 1000 referenze a marchio Decò presenti in assortimento.

Con la sua area vendita di 880mq, il supermercato sorge in via Carmela Ferrara 13. Ventinove gli impiegati al lavoro al suo interno. In linea con il format Dodecà, il supermercato offre alla propria clientela un’ampia scelta di prodotti freschi – locali e stagionali – nel reparto Ortofrutta, affiancati a una selezione attenta di frutta secca ed esotica. Fiore all’occhiello del punto di vendita è senz’altro la Panetteria, che vanta una ricca produzione propria di panificati. Il viaggio nei sapori della tradizione prosegue al reparto Pasticceria e al banco Salumi & Formaggi, nel quale il cliente può ben esplorare l’assortimento alla ricerca di prodotti riconosciuti, ma soprattutto ben rappresentativi della gastronomia nazionale. Ancora, nel reparto Gastronomia, Dodecà Bagnoli si pone l’obiettivo di proporre la cucina partenopea di un tempo in una pratica versione take-away. In Macelleria, si segnalano selezioni delle migliori carni italiane e anche un corner di Carni dal mondo. Il punto vendita di Bagnoli offre anche una fornita Pescheria, il Congelato Sfuso e una ricchissima cantina, che parte da un importante assortimento made in Campania per finire con pregiate etichette dal mondo. Tra i servizi all’utenza, rientrano il servizio di consegna a domicilio gratuito e lo sconto “sociale” del 10% su tutta la spesa, che il punto vendita dedica ai clienti Over65 nella giornata del mercoledì.

«Dopo la recente apertura di Bari, approdiamo oggi a Bagnoli - commenta Vittorio Amatucci, Direttore Commerciale Multicedi - si tratta di una location che consideriamo strategica per consolidare e aumentare la riconoscibilità dell’insegna sul territorio di Napoli. Dodecà è, infatti, una delle insegne sulle quali abbiamo recentemente incentrato i nostri maggiori sforzi propulsivi; gli investimenti da noi realizzati continuano e si aprono a più territori regionali, garantendoci peraltro un ottimo riscontro da parte dei clienti».