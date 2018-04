Napoli crolla a pezzi: voragine in via Diocleziano, viabilità ridotta e traffico in tilt

Lunedì 30 Aprile 2018, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 18:17

Traffico in tilt in via Diocleziano, a pochi metri dal ponte della metropolitana Linea 2, dove mezza carreggiata è stata chiusa per lavori di ripristino in prossimità di una voragine apertasi quattro giorni fa.Si sta intervenendo sulla rete fognaria e si procede con la massima attenzione alla rimozione del fango e alla ricostruzione delle spallette, per la presenza dei tubi del gas.La viabilità è ridotta a mezza carreggiata e la linea bus Anm è stata sospesa.