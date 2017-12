«Lo scudetto del Napoli»; «No, un fidanzato»: cosa vogliono i napoletani sotto l'albero

Domenica 24 Dicembre 2017, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 15:21

Con il Natale ormai alle porte tutti si affrettano ad acquistare gli ultimi doni per i propri cari. Ma come fare a scegliere il regalo giusto? Per aiutarvi in questo arduo compito abbiamo chiesto ai napoletani quali fossero secondo loro i regali più graditi e quelli più sgraditi. Questo è il risultato.Regali graditi: quello che vuole Gesù, crediti universitari, lauree, posti di lavoro, calzini (di lana), rasoi elettrici, cassette di vino (buono), fidanzati (fedeli e responsabili), una nuova legge elettorale, case, viaggi, aumenti di stipendio, Nintendo Switch e lo scudetto al Napoli.Regali sgraditi: il carbone, l’amicizia sporca, corna e tradimenti, cattive notizie, delusioni, malesseri e guai di ogni tipo, licenziamenti, litigi familiari, maglioni con i rombi, pigiami, quadri, cravatte, berretti e vestaglie.