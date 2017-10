Sabato 21 Ottobre 2017, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 13:41

Motori elettrici, gommoni e accessori le novità di Navigare 2017. Oltre cento barche a disposizione dai 6 ai 18 metri con la partecipazione di 35 espositori. Top design, high technology e conforto assoluto. La Campania fa la parte del leone. Il taglio del nastro al Circolo Nautico Posillipo ha inaugurato la 29ᵃ edizione della tradizione kermesse ideata dal presidente ANRC Gennaro Amato, per rilanciare un settore vitale nell’economia del Paese: cantieri, porti, vela, turismo. Tanti gli appassionati e non solo che si sono riversati sulla banchina di Mergellina, per ammirare le prove in mare, testare l'imbarcazione desiderata e incontrare i protagonisti del mercato.«Navigare è un riferimento per chi ama parlare del mare a fine estate e al contempo una manifestazione centrale nel panorama dei saloni nautici. Siamo un popolo che vive in simbiosi con le isole. Napoli può e deve far rivivere il sogno delle imbarcazioni. La barca è il sogno di tutti gli italiani» dichiara Amato, patron dell’Associazione Nautica Regionale Campana, che raduna 125 imprese e organizzazioni, operando per lo sviluppo e la preservazione della cultura del mare. Nove intensi giorni in cui, in pieno ottobre, si potrà vivere uno spettacolo unico, immersi in una cornice incantevole, dal fascino irresistibile.Nautica in netta ripresa e indicatori positivi, che lasciano ben sperare per l’immediato futuro. Si ritorna ad investire prepotentemente nella risorsa mare. All’avvio della fiera incentrata sul mondo della nautica sono intervenuti il Presidente della Commissione Attività produttive della Regione Campania Nicola Marrazzo e il presidente della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo. Navigare, inoltre, come apripista del Nauticsud, previsto in calendario dal 10 al 18 febbraio 2018. Due week end imperdibili all'insegna della diportistica nel Golfo di Partenope.Le giornate di “Navigare”, ad ingresso libero fino al 29 ottobre, saranno scandite da workshop e iniziative legate alla beneficenza in favore dell’ Onlus Santobono-Pausillipon. Navigare (e non naufragare) m’è dolce in questo mare.