Domenica 1 Aprile 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 12:10

Pasqua e Pasquetta con i musei aperti e le misure di sicurezza anti-terrorismo rafforzate. Per i napoletani che hanno deciso di restare in città e per tanti i turisti giunti nel capoluogo campano (negli hotel si registra il tutto esaurito) sarà possibile vivere le giornate di oggi e domani tra le bellezze dell'arte di Napoli e provincia. Vediamo come.Il ministero dei Beni culturali ha deciso di lasciare aperti i musei nel giorno di Pasqua, che quest'anno coincide con la prima domenica del mese, con ingressi gratuiti. Domani, invece, ogni museo utilizzerà i prezzi dei ticket in base ai listini classici. La solita «domenica al museo» si trasforma, dunque, in «Pasqua al museo». A Napoli sarà possibile visitare Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, dalle 9 alle 19, in entrambi i giorni. Anche Castel Sant'Elmo, in via Tito Angelini 22, sarà aperto oggi e domani, dalle 8,30 alle 17. Sulla punta alta della collina del Vomero, con panorama mozzafiato, porte aperte al Museo di San Martino, dalle 8,30 alle 18,30, a Pasqua e il Lunedì in Albis. Buone notizie anche per chi vuole visitare i luoghi dell'arte in centro. Al Museo Archeologico Nazionale i visitatori potranno accedere alla struttura dalle 9 alle 19,30. Domenica ingresso gratuito anche al Museo di Capodimonte, dalle 8,30 alle 19,30, e libero accesso al Real Bosco: i visitatori quest'anno potranno ammirare anche le sale della storica Armeria, ovvero la collezione di armi del Museo di Capodimonte, una delle più suggestivi e imponenti d'Europa. Lunedì in Albis il Real Bosco di Capodimonte resterà invece chiuso, mentre il Museo sarà regolarmente aperto. Apertura speciale quella del Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, visitabile dalle 9,30 alle 19,30. Qui sarà possibile ammirare la collezione museale e la mostra «Il Sogno di Bayard». A Fuorigrotta nei pressi della stazione di Mergellina libero accesso al parco e alla Tomba di Virgilio, secondo i consueti orari: sia oggi che domani dalle 10 alle 14,50. La Villa Floridiana di via Cimarosa, così come il Museo, sarà accessibile a Pasqua dalle 8,30 alle 19, a Pasquetta dalle 8,30 alle 13,15 (orario dell'ultima visita per il Museo). «Siamo un po' a corto di personale, dunque potrebbe essere modificato in corso d'opera l'orario» spiega tuttavia un dipendente della Floridiana. Via libera anche a Villa Pignatelli, dalle 8,30 alle 17 domenica ed entro le 16 lunedì.Nel complesso del Maschio Angioino sarà possibile accedere dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso ore 13) e si potranno visitare il Museo civico e la Cappella Palatina. A Castel dell'Ovo apertura dalle 9 alle 14 (ultimo accesso ore 13,30). Mentre nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore l'accesso è previsto nella fascia oraria 10-19. Alla Sanità, poi, i turisti potranno visitare il misterioso mondo del Cimitero delle Fontanelle: oggi dalle 10 alle 14, domani dalle 10 alle 17.Da San Pietro a Majella a San Lorenzo Maggiore, da Santa Caterina a Formiello alla Basilica di Santa Chiara, San Domenico Maggiore, Santa Maria del Carmine Maggiore, San Paolo Maggiore. Tutte le chiese rimarranno aperta nella giornata odierna, mentre una buona parte chiuderanno i battenti a Pasquetta. Ovviamente negli orari delle celebrazioni liturgiche saranno sospese le visite.Mostre d'arte. Aperto dalle 9,30 alle 19,30 anche il Pan, Palazzo delle arti di via dei Mille, con la mostra dedicata a Salvador Dalì. Mentre il Madre, che ospita la mostra «Pompei@Madre», sarà visitabile dalle 10 alle 19,30.Saranno regolarmente aperti i siti archeologici vesuviani di Pompei, Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabia fino alle 19,30 (ultimo ingresso alle 18). Oggi l'ingresso agli Scavi sarà gratuito. Rimarrà aperto il sentiero che conduce al Gran Cono del Vesuvio dalle 9 alle 17.A Città della Scienza diverse le iniziative in programma dalle 10 alle 17 sia a Pasqua che Lunedì in Albis. È stata organizzata una caccia al tesoro con il supporto del proprio telefono cellulare: indizio dopo indizio, bisognerà scoprire dove si nasconde il tesoro esplorando il Museo Corporea grazie allo smartphone. Domani si potrà invece trascorrere nella bellezza del parco della Mostra d'Oltremare, illuminato alla sera dalle luci sui luoghi monumentali e praticando per tutto il giorno uno sport nuovo, il surfskate. A Pasquetta il parco rimarrà aperto dalle 10 a due ore dopo il tramonto con ingresso l simbolico prezzo di un euro (gratis sotto i 10 anni, over 65 e disabili e accompagnatore).