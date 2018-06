Il picnic degli incivili sulla spiaggia di Torre del Greco: sedie, tavolini e cibo sulla sabbia

Lunedì 4 Giugno 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 12:10

TORRE DEL GRECO - Picnic di incivili in spiaggia: sedie, tavolini e cibo sulla sabbia vulcanica: scoppia la polemica in riva al mare. Domenica di vandalismo e maleducazione sul litorale di Torre del Greco, preso d'assalto dai primi bagnanti della stagione: un pranzo estivo sul lungomare ha trasformato l'arenile corallino in un porcilaio. Sulla preziosa "rena nera" di origine vesuviana non solo ombrelloni e sdraio, ma anche tavolini e sedie di plastica come se si trattasse di una trattatoria, scarti alimentari e borse frigo: le tracce del bivacco dei maleducati.Le fotografie che ritraggono impietose il pranzo scostumato sulla spiaggia di Torre del Greco sono finite su Facebook nel gruppo di denuncia «Segnaliamo cosa va e cosa non va a Torre del Greco»: impietosi i commenti della community. «Cosa non va a Torre del Greco? La gente: ecco le immagini che testimoniano l'inizio della stagione balneare dei barbari», commenta l'autore degli scatti. «Da ammirare soprattutto l'immondizia lasciata tra i tavoli in spiaggia: non hanno neanche la decenza di mettere i rifiuti in una busta», la reazione di un torrese. E ancora: «Sono zingari: degrado e ignoranza la fanno da padrona. Che vergogna», il post di un residente della Litoranea. «Ho fatto il bagnino in Litoranea per anni: la sera c'è l'invasione delle famiglie che banchettano senza regole e ordine».