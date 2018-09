Sabato 22 Settembre 2018, 20:03

Si attendeva da oltre tre anni e questa mattina finalmente a Piscinola-Marianella è stato inaugurato il nido D'Aragona di via Ramaglia, creato con fondi Pac, i fondi del Piano Azione e Coesione promossi dal Ministero dell'Interno dedicai all'infanzia.«Un risultato importante atteso dal 2015» ammette il presidente della Municipalità 8 Apostolos Paipais che ha tagliato il nastro dello spazio che accoglierà circa dieci bambini divezzi del quartiere per l’anno scolastico 2018/2019, seguiti dalla cooperativa vincitrice dell'appalto.«Dopo le difficoltà riscontrate, il lavoro silente della direzione e degli uffici tecnici, i confronti duri costruttivi in consiglio municipale, alla fine l’obiettivo, atteso dal 2015, è stato raggiunto».Il micro nido funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. «Abbiamo offerto risposte concrete per il territorio e nei prossimi mesi ci saranno altre novità in arrivo nel settore infanzia dalla Municipalità 8» continua Paipais.