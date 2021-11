Pompei, la farmacia storica compie ​50 anni: festa con l'arcivescovo

Pompei in festa per i 50 anni della storica farmacia Steardo: nel periodo caldo della pandemia ha garantito la consegna dei farmaci a domicilio e procurato ossigeno ai malati gravi. È il punto di riferimento in materia di salute dei cittadini: la farmacia del Rosario compie 50 anni. L'unica farmacia storica all'ombra del Santuario. Nata nella periferia sud, in via Messigno nel 1971, da qualche hanno si è avvicinata al centro, per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini.

Sempre disponibile ad aprire per le emergenze notturne, nel periodo drammatico del Covid, quando le bombole erano introvabili, è sempre riuscita a garantire ossigeno ai suoi assistiti gravi. L'arcivescovo Tommaso Caputo e il sindaco Carmine Lo Sapio non sono voluti mancare all'anniversario. La dottoressa Maria del Rosario Steardo ha cresciuto 4 generazioni di pompeiani. E altre ancora ne crescerà. Accanto alla dottoressa Steardo, per sostenerla, suo fratello gemello Luca - neurologo, psichiatra e professore universitario - i nipoti Antonio, farmacista, Luca - che ha scelto di seguire con successo la professione medica e universitaria dello zio - e la cognata Armida.