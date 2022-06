Ponte di via San Giacomo dei Capri: «Il terreno sottostante è destinato a parcheggio con regolare autorizzazione»

«Il terreno sottostante il ponte di via San Giacomo dei Capri al Vomero è destinato a parcheggio con regolare autorizzazione e passo carrabile». Così, in una nota, l'avvocato Donatella Giardino, legale rappresentante della società Metis, fa chiarezza dopo il concorso di idee online Un ponte verso il futuro lanciato nell'ambito della VII edizione del Premio La Convivialità Urbana, organizzato in partenariato dalle associazioni NapoliCreativa e Premio Green Care.