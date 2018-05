«Siamo pronti a prorogare il fitto all'hotel Neapolis»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Maggio 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 12:24

«Una procedura di sfratto all'hotel Neapolis? Mai avviata, è una falsa notizia». Era la voce che mancava nella vicenda dell'hotel di via Del Giudice, in pieno centro storico, gestito dalla società «Progetto Neapolis srl» da diciotto anni. La voce dei proprietari dell'immobile, tre eredi di una stessa famiglia, che si sono sentiti quasi additare come i diretti responsabili del pericolo di licenziamento per i dipendenti dell'hotel. La vicenda è presto ricapitolata. La «Progetto Neapolis» ha terminato la seconda locazione dell'immobile. Due anni fa, i titolari, i fratelli Marco e Lello Iovine, nell'avvicinarsi della scadenza avevano firmato un preliminare di fitto con la congregazione delle «Serve di Maria» per due piani di un immobile poco più avanti in piazza Miraglia. Una ventina di giorni dopo, quei locali sono stati occupati dal movimento «Magnammece 'o pesone», che vi ha sistemato sette famiglie più nove persone di senza casa. E Marco Iovine aveva dichiarato: «In via Del Giudice, la proprietà ci ha chiesto di triplicare il canone e non possiamo permettercelo. Il contratto è scaduto e ci eravamo cautelati con il fitto preliminare in piazza Miraglia. L'occupazione dei locali ha reso impossibile tutto e rischiamo di dover licenziare i nostri dipendenti, perché non abbiamo dove svolgere l'attività».