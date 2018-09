Qualità servizio reti idriche, convegno a Villa Doria D'Angri

Sabato 15 Settembre 2018, 14:46

L'importanza di una gestione più moderna ed efficiente del servizio idrico. È questo l'obiettivo del convegno nazionale sulla corrosione delle reti idriche organizzato da Apce e Esa che si terrà a Napoli, a Villa Doria D'Angri, martedì prossimo, 18 settembre.L'acqua è al centro del dibattito politico del Paese soprattutto con riguardo alle reti idriche, obsolete e precarie, per le quali l'Italia è stata spesso multata dall'Unione Europea, sottolineano i promotori dell'iniziativa. «Occorre un nuovo approccio alla progettazione e alla gestione delle reti e il convegno partenopeo rappresenta un'occasione di incontro non solo per chi fa le regole ma anche per ascoltare chi opera da anni in modo virtuoso nel campo» si rileva.«L'associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche, attraverso la formazione certificata, la partecipazione ai tavoli normativi, la divulgazione tecnica e i dibattiti come questo - ha affermato il presidente Vincenzo Mauro Cannizzo - intende sensibilizzare tutti gli operatori sul fatto che proteggere le infrastrutture dalla corrosione, salvaguardandone l'integrità e la sicurezza, oltre che un dovere morale è anche conveniente».«Esa si è distinta in questi anni per la preparazione e la professionalità dei propri dipendenti accrescendo il proprio valore negli anni anche grazie alla collaborazione di imprenditori svizzeri che da qualche anno ne rappresentano i soci di riferimento - ha spiegato il fondatore Gino Esposito - L'ingresso di competenze elvetiche nella compagine sociale ha consentito alla società di allargare i propri orizzonti sviluppando anche soluzioni rivolte all'aumento di efficienza e della sicurezza dei servizi industriali con l'ausilio di elettronica ed informatica».