«Riva Fiorita ritrova il mare», la raccolta differenziata arriva in spiaggia

Venerdì 21 Giugno 2019, 20:08

La raccolta differenziata dei rifiuti si estende alla spiaggia di Riva Fiorita, nel quartiere di Posillipo, a partire dal 24 Giugno. Lo rende noto la delegata al Mare della giunta comunale di Napoli, Daniela Villani. «Dopo le spiagge delle Monache, di Rotonda Diaz e del Lido Comunale di Bagnoli si completa il servizio di raccolta differenziata, da parte dell'Asia, delle spiagge libere e gratuite cittadine - afferma Villani - la prossima tappa saranno gli Arenili di San Giovanni a Teduccio».Il 24 giugno si svolgerà l'iniziativa «Riva Fiorita ritrova il mare», promossa dal Comune di Napoli, in collaborazione con le associazioni Marevivo Campania, Retake Napoli e WWF Napoli. Obbiettivo: «una giornata di sensibilizzazione dei cittadini per una corretta differenziata in difesa del Mare». Sarà possibile effettuare passeggiate a mare sostenibili con canoe e waterbike, attività gratuite di yoga sul mare, fiabe cantate per i più piccoli. Ci saranno «divertenti opere in mostra», in materiale riciclato, e dipinti su tela live.